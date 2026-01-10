«Вони люблять один одного, але суперництво є»: Джон Ф’юрі про Тайсона та Джошуа
Батько Циганського короля висловив сподівання на поєдинок сина з Ей Джеєм
16 хвилин тому
Джон Ф’юрі, батько колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 КО), прокоментував можливий поєдинок свого сина проти Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО). Слова наводить Gold Star Promotions.
Між Тайсоном і Ентоні існує суперництво, але глибоко всередині вони поважають і люблять один одного, як і всі бійці. Ей Джей подарував мені багато напружених вечорів, так само як і Тайсон. Найбільший бій в історії ще може відбутися.
Він також додав, що Джошуа потрібно дати час на відновлення та прийняття рішення:
Давайте дамо Ентоні стільки часу, скільки йому потрібно. Якщо він більше цього не захоче, я зрозумію його. Але впевнений, що він повернеться, коли буде готовий. А якщо ні — він уже подарував нам багато чудових вечорів, хай Бог його благословить.
