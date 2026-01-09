Промоутер Тайсона Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) Френк Воррен заявив, що хотів би побачити третій бій підопічного з лідером дивізіону Олександром Усиком (24-0, 15 KO). Слова функціонера наводить vringe.com:

Проблема з Усиком у тому, що він зараз має безліч обов'язкових претендентів. Адже він має три чемпіонські пояси. Від одного він уже відмовився. Але три пояси – це три обов'язкові претенденти. І йому доведеться або битися з ними, або звільняти пояси. Наразі він веде переговори про поєдинок з Вайлдером у США. Для цього йому доведеться домовлятися про відстрочення титульних захистів. Не всі будуть у захваті. Вся ця ситуація – повна плутанина. Але, зрештою, якщо він захоче захищати пояси – йому доведеться битися з одним з наших бійців. А якщо відмовиться, тоді все просто прийде черга наступної організації (посміхається).

Обидві сутички (Усика) з Тайсоном були дуже хороші. Я б з задоволенням подивився знову їхнє очне протистояння.