Денис Сєдашов

Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн висловив сумнів у можливості бою між його підопічним та колишнім чемпіоном світу Андре Уордом, який нещодавно заявив про бажання повернутися на ринг після восьмирічної паузи.

У інтерв’ю The Stomping Ground Хірн розповів, що нещодавно отримав дзвінок від адвоката Уорда Джоша Дубіна.

Джош сказав мені: «Дре хоче битися». Я питаю: «З ким?» Він відповідає: «З Ей Джеєм». Пригадую, що кілька років тому Уорд уже викликав Джейка Пола. Приємно, що всі досі хочуть бою з Джошуа, але, чесно кажучи, не думаю, що цей бій відбудеться. Едді Хірн

Туркі Аль аш-Шейх працює над організацією бою Ф’юрі – Джошуа.