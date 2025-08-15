Джошуа не битиметься з Уордом. Едді Хірн поставив крапку в чутках
Промоутер Ей Джея вважає, що цей бій не має шансів на реалізацію
27 хвилин тому
Фото: Getty Images
Промоутер Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) Едді Хірн висловив сумнів у можливості бою між його підопічним та колишнім чемпіоном світу Андре Уордом, який нещодавно заявив про бажання повернутися на ринг після восьмирічної паузи.
У інтерв’ю The Stomping Ground Хірн розповів, що нещодавно отримав дзвінок від адвоката Уорда Джоша Дубіна.
Джош сказав мені: «Дре хоче битися». Я питаю: «З ким?» Він відповідає: «З Ей Джеєм». Пригадую, що кілька років тому Уорд уже викликав Джейка Пола. Приємно, що всі досі хочуть бою з Джошуа, але, чесно кажучи, не думаю, що цей бій відбудеться.
Туркі Аль аш-Шейх працює над організацією бою Ф’юрі – Джошуа.
Поділитись