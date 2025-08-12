Денис Сєдашов

Український абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) та британець Даніель Дюбуа (22-3, 21 КО) здали негативні допінг-тести після свого повторного бою, який відбувся минулого місяця в Лондоні.

Як повідомила Всесвітня боксерська рада (WBC), програма Clean Boxing підтвердила, що аналізи обох спортсменів не виявили заборонених речовин.

Нагадаємо, у серпні Усик зупинив Дюбуа у п’ятому раунді та вдруге в кар’єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.