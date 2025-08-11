Туркі Аль аш-Шейх працює над організацією бою Ф’юрі – Джошуа
Наразі з командами боксерів ведуться переговори
близько 2 годин тому
Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що веде активну роботу над проведенням поєдинку між британськими супертяжами Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО). Слова наводить The Ring.
Ми активно працюємо над цим, але спочатку хлопцям потрібні розігрівальні бої, щоб набрати форму та створити потрібний настрій.
Нагадаємо, що в останньому бою Джошуа зазнав нокауту від співвітчизника Даніеля Дюбуа, а Ф’юрі поступився в реванші українцю Олександру Усику.
