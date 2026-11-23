Джошуа перед поєдинком із Ф'юрі висловився щодо завершення кар'єри
Що думає британський супертяж?
Британський боксер надважкої ваги Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) визнає, що дедалі частіше замислюється про завершення професійної кар’єри. На його думку, часу для виступів на рингу в нього залишилося небагато. Його слова передає talkSPORT.
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Мені вже 37 років, це неймовірно. Бокс – не гламурний вид спорту. Тут усе просто і зрозуміло. Я старію, у мене мало років попереду.
Думаю, я стану розслабленішим, коли завершу кар'єру. Але, звичайно, зараз всі думки – про поєдинок з Ф'юрі.
Роздуми про майбутнє поки не відволікають британця від найближчої мети. За словами Джошуа, зараз його увага зосереджена на поєдинку з Тайсоном Ф’юрі. Їхній бій запланований на 11 грудня.
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