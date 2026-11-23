Мені вже 37 років, це неймовірно. Бокс – не гламурний вид спорту. Тут усе просто і зрозуміло. Я старію, у мене мало років попереду.

Думаю, я стану розслабленішим, коли завершу кар'єру. Але, звичайно, зараз всі думки – про поєдинок з Ф'юрі.