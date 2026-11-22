«Хто б із них не виграв — я битимуся з переможцем»: Дюбуа висловився про бій Ф'юрі та Джошуа
Бій відбудеться 11 грудня
Володар поясу WBO у надважкій вазі британець Даніель Дюбуа (24-3, 23 КО) на YouTubе-каналі talkSPORT Boxing прокоментував майбутній бій між колишніми чемпіонами дивізіону Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) та Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).
За словами чемпіона, йому неважливо, хто саме вийде переможцем із цього протистояння, адже він має намір зустрітися в рингу з тріумфатором британського дербі.
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Що я думаю про бій Ей Джея та Ф’юрі? Це дуже хороше протистояння. Так, справді дуже хороше. І я хочу битися з переможцем. Хто б із них не виграв — я битимуся з переможцем.
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