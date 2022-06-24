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Джошуа: «Перемога над Усиком зробить мене легендою боксу»

20 серпня британець спробує взяти реванш у українця
Бокс Професійний бокс
07:45
Джошуа: «Перемога над Усиком зробить мене легендою боксу»
Фото: Getty Images

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) в інтерв’ю ESPN заявив, що в разі перемоги над Олександром Усиком (19-0, 13 KO) в реванші він отримає визнання, на яке заслуговує:

Я відчуваю, що коли я переможу Усика, отримаю визнання, на яке заслуговую. І мною будуть захоплюватися, бо я стану справжньою легендою боксу. Я бився за титул в моєму 16 поєдинку в профі кар’єрі. Я відчував, що на це в якомусь сенсі не звертають уваги.

Нагадаємо, що українець та британець вийшли в ринг за 2 місяці до офіційно дати поєдинку.

Олег Шумейко-молодший
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Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Ентоні Джошуа Олександр Усик

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