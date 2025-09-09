Олег Гончар

Ексчемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) в соцмережах висловив повагу до тимчасового чемпіона WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) та тимчасового чемпіона WBO Джозефа Паркера (36-3, 24 КО), а також заявив про готовність до поєдинку з ексчемпіоном Тайсоном Ф’юрі (34-2-1, 24 КО).

Джошуа назвав Паркера справжнім бійцем із «ДНК генерала», який готовий битися з будь-ким. Він також високо оцінив шлях Вордлі, який ще кілька років тому працював у рекрутингу, а тепер претендує на бій за титул.

«Повага Паркеру за його дух, і Вордлі — за те, що довів: неможливого немає. Бог на стороні тих, хто працює». Ентоні Джошуа

Щодо Ф’юрі, який оголосив про завершення кар’єри в січні 2025 року, Джошуа різко висловився, назвавши його «дурнуватим» і пообіцявши «розібрати його кар’єру за хвилини» в потенційному бою. Він також запевнив фанатів, що скоро повернеться на ринг.

Бій Паркер – Вордлі відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні, а переможець стане обов’язковим претендентом на титули абсолютного чемпіона Олександра Усика.