Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) в інтерв’ю Sky Sports висловився щодо травми абсолютного чемпіона світу Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Коментуючи чутки про фізичний стан Усика, Паркер згадав відео, на якому українець танцює, хоча нібито має травму. Новозеландець побажав українцю швидкого відновлення, щоб той зміг провести обов’язковий захист титулу проти переможця його бою з Фабіо Вордлі.

«Якщо Усик травмований, нехай одужує якомога швидше, щоб повернутися і битися з одним із нас. Але він заслуговує на відпочинок із родиною після останнього бою». Джозеф Паркер

Поєдинок Паркера проти Вордлі відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Переможець цього бою, за рішенням WBO, стане наступним суперником Усика.