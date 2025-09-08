«Він здатний нокаутувати будь-кого». Промоутер Паркера попередив про небезпечність Вордлі
Бій відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні
близько 1 години тому
Промоутер новозеландця Джозефа Паркера (36-3, 24 КО) Девід Хіґґінс визнав, що майбутній опонент його боксера, тимчасовий чемпіон WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 KO), є дуже небезпечним завдяки своєму стилю та потужному удару. Слова наводить Sky Sports.
У Фабіо є велика армія прихильників, і за вісім років він збудував непереможний рекорд. Це боєць, який здатний нокаутувати будь-кого, тож Джозефу потрібно вийти в ринг у найкращій формі.
За його словами, бій Паркера з Вордлі буде цікавим і видовищним, а також дозволить новозеландцю підтримувати форму, поки він очікує на титульний шанс проти Олександра Усика (24-0, 15 КО).
Бій Паркер – Вордлі відбудеться 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні.
Команда Паркера сумнівається, що Усик вийде на обов’язковий бій.