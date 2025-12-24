Джошуа різко набрав вагу після бою з Полом
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа опублікував фото своєї форми після перемоги над Джейком Полом.
36-річний британець, який був олімпійським чемпіоном-2012, підписав знімок: «Вернувся до 260 фунтів (117 кг). Хтось скаже, що це ШІ».
У ніч на 20 грудня в Маямі на Kaseya Center Джошуа нокаутував Пола в шостому раунді після кількох нокдаунів суперника.
