Джошуа прокоментував перемогу над Джейком Полом: «Могло бути й краще»
Британця, схоже, не вразила сила удара відеоблогера
близько 2 годин тому
Фото: Getty Images
Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) після бою з відеоблогером і боксером Джейком Полом (12-2, 7 KO) в інтерв’ю Fight Hub TV Джошуа оцінив власний виступ:
Могло бути й краще, але в підсумку ми досягли свого.
На питання про силу Пола британський боксер відповів доволі буденно:
Все було в порядку.
