Володимир Кириченко

В Most Valuable Promotions опублікували інформацію щодо аудиторії поєдинку за участю боксера пешого важкого дивізіону і відеоблогера Джейка Пола (12-2, 7 KO) проти колишнього чемпіона світу у хевівейті Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Повідомляється, що 33 мільйони глядачів Netflix у всьому світі переглянули бій наживо або в перший день після поєдинку (Live+1). Ко-мейн між Алісією Баумгарднер і Лейлою Бодуін зібрав 15 мільйонів глядачів.

Вечір боксу увійшов у Топ-10 на Netflix у 91 країні, посів перше місце у 45 країнах.

Також це – найкасовіший боксерський поєдинок в історії Kaseya Center у Маямі.

Для порівняння, бій Джейка Пола проти Майка Тайсона наживо або в перший день після поєдинку переглянули 125 мільйонів глядачів, бій Теренса Кроуфорда проти Сауля Альвареса на тій же платформі – 41,4 млн.

Нагадаємо, в ніч на 20 грудня Джошуа нокаутував Пола у 6-му раунді. До цього Джейк тричі побував у нокдауні – два рази у 5-му раунді та один – у 6-му.