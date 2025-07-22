Олег Гончар

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (28-4, 25 КО) в Instagram прокоментував перемогу абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО) над Даніелем Дюбуа (22-3, 21 КО), яка завершилася нокаутом у п’ятому раунді.

Джошуа опублікував у соцмережах фото Усика з роздягальні, звернувши увагу на символічні предмети, що оточували українця.

Ентоні підписав їх, підкресливши глибший сенс: чемпіонський пояс символізує спадщину, прапор України – національну ідентичність, ікони – віру, іграшковий віслючок від доньки – сімейні цінності, а книга в руках Усика – його зосередженість і самодисципліну.

Ці речі багато говорять про Усика як про людину і бійця. Ентоні Джошуа

Цим жестом Джошуа підкреслив його повагу до Усика, з яким він двічі зустрічався в рингу, зазнавши поразок у 2021 і 2022 роках.

Нагадаємо, Джошуа хочуть організувати боксерський поєдинок проти ютубера Джейка Пола.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі вже зробив прогноз на бій Джошуа та Пола.