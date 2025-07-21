Джошуа vs Джейк Пол. Ф’юрі вже обрав переможця і готовий зробити ставку
Циганський король готовий поставити на відеоблогера $1,3 млн
близько 8 годин тому
Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та Джейк Пол (12-1, 7 КО) ведуть переговори щодо потенційного поєдинку, який може стати справжньою сенсацією в боксі.
Несподівану підтримку в цій ситуації отримав блогер-боксер Джейк Пол від самого Тайсона Ф'юрі. Колишній чемпіон світу в надважкій вазі заявив, що вірить у перемогу американця в бою з дворазовим чемпіоном світу. Більше того, Ф’юрі готовий поставити 1 мільйон фунтів стерлінгів (приблизно $1,3 млн) на те, що Пол здолає Джошуа.
Тим часом сам Джошуа не виходив на ринг з вересня 2024 року – тоді він зазнав поразки від Даніеля Дюбуа. Ще у березні Джейк Пол публічно викликав британця на бій і заявив, що «надере йому дупу».
Джейк Пол підтвердив домовленість про бій з Ентоні Джошуа.
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