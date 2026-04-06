Володимир Кириченко

Британський ексчемпіон світу у надважкому дивізіоні Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) для MF PRO і Radio Rahim розповів про спільні тренування з володарем титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті українцем Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

«Було б нерозумно казати, що я кращий за нього. Я, звісно, можу виграти бій у майбутньому, але наразі він кращий за мене. Треба віддати йому належне».

Що змусило тебе поставити скромність на перше місце і піти тренуватися з людиною, яка двічі тебе перемогла, та ще й бути готовим дозволити йому тренувати тебе і показувати свій підхід?

«У нашому спорті – це не те щоб я його не люблю, але ми просто змагаємося один з одним. А я дуже, дуже конкурентна людина. Тож коли це відійшло на другий план, ми вирішили: давай просто вкладати енергію в тренування і допомагати один одному в залі.

Навіть у дрібницях: ми не робимо все разом – наприклад, він не б’є по мішку, коли я б’ю, або навпаки. Але сама присутність у такому середовищі – коли є двоє працьовитих і дуже конкурентних людей – ти підживлюєшся цією енергією.

Тобто ми не конкуруємо, а просто вкладаємо енергію в тренування і підтримуємо один одного таким чином».

23 травня Усик проведе бій з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Раніше стало відомо, де і коли може відбутися мегафайт між Джошуа та Ф’юрі.