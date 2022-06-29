Їм завадили зробити шоу. Усик і Джошуа провели битву поглядів
Джошуа: «Я не комедіант чи оратор – мій виступ стане гучнішим за мої слова»
Ентоні сподівається повернути титули
17:54
Фото: DAZN
Колишній чемпіон у хевівейті Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) на прес-конференції
напередодні реваншу з Олександром Усиком
(19-0, 13 KO) заявив, що бажає повернути титули:
Хтось сказав мені: «Друже, у тебе буде шанс стати триразовим чемпіоном світу у надважкій вазі». Я відповів: «Це не той шлях, яким я би хотів йти. Не рекомендую це робити нікому з молоді». Тобі хочеться тримати титули в себе. Так що я відчайдушно бажаю взяти пояси в руки.
Занадто багато розмов – хай дії стануть відповіддю. Дайте мені вийти в ринг і зробити свою роботу. Це основне. Я не комедіант, не оратор… Я дійсно голодний, у мене є жага. В кінці-кінців, мій виступ стане гучнішим за будь-які слова.
Нагадаємо, що бій пройде 20 серпня у Саудівській Аравії.