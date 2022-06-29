Джошуа: «Я не комедіант чи оратор – мій виступ стане гучнішим за мої слова»

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Колишній чемпіон у хевівейті Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO) на прес-конференції напередодні реваншу з Олександром Усиком (19-0, 13 KO) заявив, що бажає повернути титули:



Занадто багато розмов – хай дії стануть відповіддю. Дайте мені вийти в ринг і зробити свою роботу. Це основне. Я не комедіант, не оратор… Я дійсно голодний, у мене є жага. В кінці-кінців, мій виступ стане гучнішим за будь-які слова.