Джойс достроково програв росіянину на шоу в Москві
Рефері зупинив поєдинок в 11 раунді
37 хвилин томуПідписатися в
Джойс и Суслєнков / Фото - Yahoo
Британський ветеран надважкого дивізіону британець Джо Джойс (16-5, 15 КО) провів поєдинок проти росіянина Артема Суслєнкова (15-0, 10 KO).
Джойс програв технічним нокаутом в 11-му раунді – рефері зупинив поєдинок.
Бій відбувся у Москві, в андеркарді поєдинку Мурат Гассієв – Петер Кадіру.
До того 40-річний британець востаннє виходив на ринг 5 квітня минулого року, коли програв Філіпу Хрговичу одноголосним рішенням суддів.
З 2022 по 2023 рік Джойс утримував титул тимчасового чемпіона WBO в надважкій вазі. Він програв 5 з 6 останніх поєдинків.
Раніше чемпіон світу із Росії зробив прогноз на бій Усик – Вайлдер.
Поділитись