Чемпіон світу за версією WBA у надважкому дивізіоні Мурат Гассієв в інтерв’ю YouTube-каналу «Ушатайка» поділився думкою щодо можливого поєдинку Олександра Усика (25-0, 16 КО) та Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).

«Бій з Вайлдером склався б точно так само, як із Ріко Верховеном. Не знаю, що стосується нокауту, але Вайлдер би його не завдав. Гнався б, Усик би його обтикував на ногах, розтягував, рухався, і Вайлдер би просто махав у повітря. Можливо, десь зачепив би, але шансів мало.

Я спарингував з Вайлдером, коли мені було 21 або 22 роки. «Непоганий удар для суперважковаговика, хороший, але якщо судити за відчуттями, то Кріс Арреола бив набагато жорсткіше».