Чемпіон світу із Росії зробив прогноз на бій Усик – Вайлдер
Відомий суперважковаговик передбачив сценарій поєдинку з Верховеном
близько 1 години томуПідписатися в
Чемпіон світу за версією WBA у надважкому дивізіоні Мурат Гассієв в інтерв’ю YouTube-каналу «Ушатайка» поділився думкою щодо можливого поєдинку Олександра Усика (25-0, 16 КО) та Деонтея Вайлдера (45-4-1, 43 КО).
«Бій з Вайлдером склався б точно так само, як із Ріко Верховеном. Не знаю, що стосується нокауту, але Вайлдер би його не завдав. Гнався б, Усик би його обтикував на ногах, розтягував, рухався, і Вайлдер би просто махав у повітря. Можливо, десь зачепив би, але шансів мало.
Я спарингував з Вайлдером, коли мені було 21 або 22 роки. «Непоганий удар для суперважковаговика, хороший, але якщо судити за відчуттями, то Кріс Арреола бив набагато жорсткіше».
Нагадаємо, Усик веде переговори щодо прощального бою проти ексчемпіона світу із США.