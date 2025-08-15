Конголезький боксер надважкого дивізіону Мартін Баколе (21-2-1, 16 КО) для Seconds Out заявив, що топові бійці хевівейту уникають його через досвід протистоянь йому в спарингах.

«Питайте у них всіх, чому вони не хочуть битися зі мною. Питайте в Ентоні Джошуа – він знає. Спитайте в Дюбуа – я двічі зламав йому ніс. Спитайте в Джо Джойса – я відбив йому голову. Спитайте Паркера – він теж знає.

Я спарингував з Тайсоном Фʼюрі, спарингував з Паркером, спарингував з Міллером, спарингував з Аделеє, коли готувався до бою з Тоні Йокою. Я був неначе монстр. Я дав їм важкий бій. Вони знають. «Цей хлопець? Я з ним не буду битися».

Це є причиною, і це правда. Запитайте їх, і вони скажуть. Запитайте, чи я брешу, чи ні. Вони скажуть».