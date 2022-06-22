Продивус опротестує рішення Мін'юста, який видалив його з посади голови ФБУ
Дзіндзірук про Продівуса: «Нічого корисного для нашого боксу і України не робив»
Колишній чемпіон світу виступив проти колишнього глави ФБУ
18:46
Екс-чемпіон світу в першій середній вазі Сергій Дзінзірук
(37-2, 34 КО) висловився про колишнього президента Федерації боксу України (ФБУ) Володимира Продивуса.
«Я чітко висловив свою позицію, коли прийшов і підтримав Кирила Шевченка. Чесно кажучи, я не розумію Продивуса. Людина, яка була президентом федерації боксу, але при цьому нічого корисного для нашого боксу і України тим більше не робив.
Так, був час, коли він робив дуже багато, але час минув і треба дати шанс іншому. Думаю, Кирило Шевченко доведе, що він повинен бути президентом федерації».
Про зв'язок Продивуса з Умаров Кремлівим.
«Дуже дивує. Я повністю проти і не підтримую його позицію, його ставлення до українського боксу».
Про тренерів і спортсменів, які підтримували Продівуса.
«Я думаю, що вони заручники ситуації, вони якось залежать від нього. Не хочу судити цих людей, серед них є мої знайомі».
Нагадаємо, раніше представники Продівуса раніше заявили про рейдерське захоплення ФБУ.Новий президент ФБУ також потрапив в скандал, оскільки відомий військовий його звинуватив у викраденні і роботі на Рамзана Кадирова.