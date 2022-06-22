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Дзіндзірук про Продівуса: «Нічого корисного для нашого боксу і України не робив»

Колишній чемпіон світу виступив проти колишнього глави ФБУ
Бокс Аматорський бокс
18:46
Дзіндзірук про Продівуса: «Нічого корисного для нашого боксу і України не робив»

Екс-чемпіон світу в першій середній вазі Сергій Дзінзірук (37-2, 34 КО) висловився про колишнього президента Федерації боксу України (ФБУ) Володимира Продивуса.

«Я чітко висловив свою позицію, коли прийшов і підтримав Кирила Шевченка. Чесно кажучи, я не розумію Продивуса. Людина, яка була президентом федерації боксу, але при цьому нічого корисного для нашого боксу і України тим більше не робив.

Так, був час, коли він робив дуже багато, але час минув і треба дати шанс іншому. Думаю, Кирило Шевченко доведе, що він повинен бути президентом федерації».

Про зв'язок Продивуса з Умаров Кремлівим.

«Дуже дивує. Я повністю проти і не підтримую його позицію, його ставлення до українського боксу».

Про тренерів і спортсменів, які підтримували Продівуса.

«Я думаю, що вони заручники ситуації, вони якось залежать від нього. Не хочу судити цих людей, серед них є мої знайомі».

Нагадаємо, раніше представники Продівуса раніше заявили про рейдерське захоплення ФБУ.

Новий президент ФБУ також потрапив в скандал, оскільки відомий військовий його звинуватив у викраденні і роботі на Рамзана Кадирова.
Джерело: kamp-sport.com Карен Агабекян
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Володимир Продівус

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