Дзіндзірук про Продівуса: «Нічого корисного для нашого боксу і України не робив»

Екс-чемпіон світу в першій середній вазі Сергій Дзінзірук (37-2, 34 КО) висловився про колишнього президента Федерації боксу України (ФБУ) Володимира Продивуса.



Так, був час, коли він робив дуже багато, але час минув і треба дати шанс іншому. Думаю, Кирило Шевченко доведе, що він повинен бути президентом федерації».