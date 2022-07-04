Екс-чемпіон світу здивував прогнозом на реванш Усик – Джошуа

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Колишній чемпіон світу Карл Фремптон висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):



Багато хто каже, що Усик зробить те саме, що й у першому поєдинку, але я відчуваю, що Джошуа досить зміниться і знатиме, що йому треба робити. Він буде звіром у цьому бою і переможе.