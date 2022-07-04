Дерев'янченко: «Вважаю, що Джошуа здатний перебоксирувати Усика в реванші»
Екс-чемпіон світу здивував прогнозом на реванш Усик – Джошуа
Фремптон вважає, що Ентоні здатний перемогти в другому поєдинку
12:10
Фото: Matchroom
Колишній чемпіон світу Карл Фремптон висловився щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):
Я гадаю, що Джошуа потрібна інша тактика. Ми все це знаємо, і AJ це розуміє, тому він тренується. Я вважаю, що Роберт Гарсія – гарний тренер для нього. Я не знаю, чи може Джошуа достатньо змінитись, щоб перемогти Усика. Я сподіваюся на це. І я маю передчуття, що цього разу він буде здатний зробити це.
Багато хто каже, що Усик зробить те саме, що й у першому поєдинку, але я відчуваю, що Джошуа досить зміниться і знатиме, що йому треба робити. Він буде звіром у цьому бою і переможе.
Сергій Деревянченко (13-4, 10 KO) думає, що Джошуа здатний перебоксувати українця.
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