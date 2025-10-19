Ексабсолютний чемпіон світу назвав гонорар, за який готовий битися з Кроуфордом та Еннісом
У 2023 році він боксував проти Канело
31 хвилину тому
Колишній абсолютний чемпіон світу у першому середньому дивізіоні Джермелл Чарло (35-2-1, 19 КО) розповів, за який гонорар готовий провести бій проти тимчасового чемпіона WBA у першій середній вазі Джарона Енніса (35-0, 31 КО) або абсолютного чемпіона у другій середній вазі Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО).
Цитує Чарло boxingnews24.com.
«Я битимусь з ними у будь-якій ваговій категорії, в якій вони захочуть. Можемо провести бій у їхньому рідному місті. Але – додайте ще 10 мільйонів. Так, додайте ще трохи – і я битимусь з ним у їхньому рідному місті».
Останній бій Джермелл провів 30 жовтня 2023-го, в якому програв Саулю Альваресу одноголосним рішенням суддів.
11 жовтня Енніс дебютував у першій середній вазі, здолавши Уїсму Ліму технічним нокаутом у першому раунді.
Кроуфорд в ніч на 14 вересня переміг Альвареса одноголосним рішенням суддів.
Раніше тренер Кроуфорда запропонував Канело провести бій з кривдником Дерев'янченка.