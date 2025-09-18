Браян Макінтайр, тренер абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі американця Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), в інтерв'ю Fight Hub TV запропонував суперника для екслідера цього дивізіону мексиканця Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO).

«Я б дуже хотів побачити Канело знову в рингу. Якщо він хоче провести ще два-три поєдинки, нехай робить це. Він заслужив право робити те, що хоче. Він бився з найкращими боксерами своєї епохи, і коли ти досягаєш такого рівня, це вже в крові.

Вперед, Канело. Бийся знову. Два рази, три рази, чотири рази, скільки завгодно. Чарло (Джермалл) щойно сказав щось на кшталт: «Моя вагова категорія. Я повертаюся». Тож бийся з Чарло.

Якщо Альварес програє? Тоді, можливо, йому доведеться подумати про завершення кар’єри».