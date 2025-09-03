Олег Гончар

Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджіл Ортіс (23-0, 21 КО) розповів BoxingScene про невдалу спробу організувати бій із колишнім абсолютним чемпіоном дивізіону Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).

Ортіс повідомив, що його команда пропонувала Чарло поєдинок у Техасі, але той відмовився, посилаючись на причини, які Ортіс вважає виправданнями, хоча не став їх розкривати.

«Ми вже спробували це зробити. Я б із задоволенням бився з ним».

Ортіс не виключає відновлення переговорів у майбутньому. Наступний бій американця запланований на 8 листопада 2025 року проти Еріксона Лубіна в Техасі. Чарло, у свою чергу, не виходив у ринг із вересня 2023 року, коли програв Саулю Альваресу одноголосним рішенням суддів.