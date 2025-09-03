Вірджіл Ортіс: «Чарло уник бою, але я готовий до зустрічі»
Тимчасовий чемпіон WBC розповів, що переговори про поєдинок у Техасі не вдалися, але він не виключає продовження обговорень
близько 2 годин тому
Тимчасовий чемпіон WBC у першій середній вазі Вірджіл Ортіс (23-0, 21 КО) розповів BoxingScene про невдалу спробу організувати бій із колишнім абсолютним чемпіоном дивізіону Джермеллом Чарло (35-2-1, 19 КО).
Ортіс повідомив, що його команда пропонувала Чарло поєдинок у Техасі, але той відмовився, посилаючись на причини, які Ортіс вважає виправданнями, хоча не став їх розкривати.
«Ми вже спробували це зробити. Я б із задоволенням бився з ним».
Ортіс не виключає відновлення переговорів у майбутньому. Наступний бій американця запланований на 8 листопада 2025 року проти Еріксона Лубіна в Техасі. Чарло, у свою чергу, не виходив у ринг із вересня 2023 року, коли програв Саулю Альваресу одноголосним рішенням суддів.