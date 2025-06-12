Ексчемпіон світу: «Ломаченко – один з найкращих, які коли-небудь жили»
Алджієрі відзначив досягнення Василя на рингу
26 хвилин тому
Колишній чемпіон світу Кріс Алджієрі підбив підсумки кар’єри Василя Ломаченка. Слова американця наводить vringe.com:
Як на мене, загалом він має бути щасливий своїм досягненням. Звичайно, йому не вистачає єдиної речі – це звання абсолютного чемпіона у легкій вазі. Але він двічі – золотий медаліст Олімпіади. Мені здається його рекорд 395-1, він один з найкращих боксерів-аматорів, які коли-небудь жили. Він став чемпіоном світу у своєму третьому професійному бою. Так, у нього три поразки. Одна було від Салідо, і вона була спірною. Це був його другий поєдинок і це був бій з безліччю фолів. Коли вони анонсували бій, я не міг повірити. Салідо був справді жорсткий боєць, і він був таким у бою. Але пізніше, у третьому своєму поєдинку, він просто розбив Гері Рассела-молодшого. Цей бій був величезною перемогою, а Гері Рассел був монстром. Лома тоді виграв свій перший титул чемпіона світу і потім продовжував вигравати титули в різних вагових категоріях.
Нагадаємо, що IBF вже позбавила Василя титулу.
Поділитись