Олег Гончар

Колишній чемпіон світу Джеймс Дігейл (25-3-1, 14 КО) повертається у спорт, але цього разу не в бокс, а в кулачні поєдинки промоушену Bare Knuckle Fighting Championship.

39-річний британець проведе бій на AO Arena, в Манчестері (Велика Британія) проти австралійця Метта Флойда (15-2-0, 10 КО).

Дігейл завершив кар’єру в 2019 році після поразки одноголосним рішенням суддів від Кріса Юбенка-молодшого.

«Велика Британія, я повернувся. Цього разу без рукавичок. Всі питають, у якій я формі… сім років перерви, тіло відновлене, розум гострий — найкраща версія з усіх. Готуйтеся до руйнування». Джеймс Дігейл

Дігейл, відомий як перший британський боксер, який здобув олімпійське золото й професійний світовий титул.

Нагадаємо, Bare Knuckle FC анонсував турнір з призовим фондом $25 млн.