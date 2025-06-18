Володимир Кириченко

Колишній чемпіон світу Джонні Нельсон для The Ring поділився очікуваннями від реваншу між володарем титулів WBC, WBO, WBA та IBO у надважкій вазі українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та чемпіоном IBF британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

«Усик неодноразово доводив: якщо він вже раз з кимось боксував – вдруге йому буде легше. І різниця між першим і другим поєдинком із Дюбуа в тому, що тепер Дюбуа повірив у себе. Він став впевненішим, вірить у свій табір, у своїх тренерів. У першому бою він був, як новачок за кермом.

Але проблема з Усиком у тому, що якщо ти з ним б’єшся хоча б раз – він завантажує твій шаблон. Так було з Джошуа: хоча той у реванші був кращим, Усик виглядав ще впевненіше. Так само й з Ф’юрі – другий бій, на мою думку, був легшим для Усика, ніж перший.

Чому так? Бо Усик розуміє, хто ти, які в тебе сильні й слабкі сторони, як ти рухаєшся – і тоді просто виконує свою формулу. У нього поки не видно ознак спаду.

Думаю, він з тих бійців, які підуть із боксу до того, як почнуть програвати. Цей бій привертає увагу, але, думаю, Усик може зупинити Дюбуа не одним ударом, а накопиченням постійного, хитрого тиску.

Але знову ж таки – подивимося, як зростає Дюбуа. Я свого часу не вірив у нього проти Джошуа – а Джошуа не з’явився в рингу, а Дюбуа – так, і зробив свою справу.

Цього разу обидва будуть присутні. Це буде битва навичок. Так, Дюбуа – фізично сильніший, але багато з тих, з ким боксував Усик, теж були більші за нього. І все ж він знаходив спосіб нейтралізувати їхню перевагу».

Ти згадав про реванші з Ф’юрі та Джошуа. Але ж цей бій – не миттєвий реванш, як ті. Дюбуа після поразки здобув три великі перемоги – над Міллером, Джошуа та Хрговичем. Тож реванш уже інший, бо Дюбуа ніби перезапустився?

«Можливо, але знання – це сила. Дюбуа знає, хто такий Усик. І Усик знає, хто такий Дюбуа. Усик довів, що вміє мислити в рингу, змінювати план бою на ходу. У тому бою, коли він впав – він розумно використав момент, витягнув час, відновився і виграв.

Дюбуа тепер знає: не можна зламатися психологічно, бо Усик тисне, поки може. Усик – справжній професіонал, і так само він теж бився з іншими після того бою. Тож і він, і Дюбуа пройшли шлях. Я все одно вважаю, що Усик зупинить Дюбуа до фінального гонгу».

Нагадаємо, перший поєдинок відбувся у серпні 2023 року, тоді Усик нокаутував британця у 9-му раунді.

Реванш між Усиком та Дюбуа відбудеться 19 липня у Лондоні.