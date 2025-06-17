Чемпіон світу за версією WBC у бриджервейті південноафриканець Кевін Лерена поділився думкою про майбутній реванш свого колишнього суперника британця Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) з українцем Олександром Усиком (23-0, 14 КО).

Цитує Лерену secondsout.com.

«Це бій із рівними шансами. Можна зрозуміти, чому люди кажуть, що тут 50 на 50. Один із них надзвичайно потужний панчер, який завдає шкоди. У Дюбуа хороший джеб, він ще ніколи не був таким упевненим у собі. Інший – маг, можливо, один із найвидатніших боксерів і техніків нашої епохи.

Якщо Даніель не зможе потрясти Усика в перших 6-8 раундах, то я думаю, що Олександр переконливо переможе. Але незважаючи на це, я вважаю, що Дюбуа буде дуже небезпечним у першій половині бою. Я не кажу, що Даніель здується, але я думаю, що з Усиком стане складніше битися, щойно він знайде свій ритм і дистанцію. Водночас Даніель дуже небезпечний на початку. Він може влучити по тобі і потрясти. У нього хороший, значний джеб. Усику потрібно нівелювати цей джеб і використовувати це для контратак, але в цьому бою справді 50 на 50».