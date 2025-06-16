Усик не піде в кулачні бої: «Мій вид спорту — це бокс»
Українець дав чітко зрозуміти, що залишиться в класичному боксі
близько 1 години тому
Володар титулів WBO/WBA/WBC Олександр Усик (23-0, 14 KO) в інтерв’ю Boxing King Media висловився щодо можливості виступів у боях на голих кулаках.
Чи є шанс, що я колись вийду в бої на голих кулаках? Ні, ні й ще раз ні! Це неможливо. Мій вид спорту — це бокс. Бокс — це як Rolls-Royce, а кулачні бої — щось на кшталт Fiat.
Нагадаємо, наступний бій Усика заплановано на 19 липня — у Лондоні він зустрінеться з британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).
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