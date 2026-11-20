Олександр Красюк , колишній промоутер ексабсолюта у двох дивізіонах Олександра Усика (25-0, 16 КО), для talkSPORT Boxing поділився прогнозом на поєдинок між британськими ексчемпіонами світу у хевівейті Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) та Тайсоном Фʼюрі (35-2-1, 24 КО).

Матеріали сайту призначені для осіб, які досягли 21 року.

ТОВ "СІТІКОД". Ліцензія на казино в мережі Інтернет (видана 20.11.2023, Рішення КРАІЛ № 364 від 03.11.2023) та ліцензія на букмекерську діяльність (видана 10.10.2025, Рішення ДАУ ПлейСіті № 104-Р від 07.10.2025). Реклама 21+. Промоакція "Вітальний пак" діє з 13.11.2025 на невизначений строк. Місце проведення та детальні умови акції на сайті beton.ua

Наскільки я знаю, на кону стоятиме титул суперчемпіона світу за версією WBA. Тобто обидва боксери матимуть шанс утретє стати чемпіонами світу в надважкій вазі.

«Погоджуюся. Я теж чув цю новину, але досі не бачив офіційної заяви від WBA. Тому не можу цього підтвердити. На BoxRec цей титул суперчемпіона WBA не зазначений.

У будь-якому разі це один із найбільших поєдинків у надважкій вазі за останні кілька років, а можливо, й за останнє десятиліття. І, мабуть, один із найбільших боїв в історії британського боксу в надважкій вазі. На цей поєдинок чекає весь світ.

Як я вже сказав, шанси – 50 на 50. Це протистояння двох різних стилів, і обидва боксери готуються до нього як до найважливішого бою у своєму житті».

Бій відбудеться 11 грудня в Кардіффі на Principality Stadium. На кону стоятиме титул WBA Super.

Раніше Matchroom презентувала промо бою Ф'юрі – Джошуа у стилі GTA.