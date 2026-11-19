Денис Сєдашов

Промоутерська компанія Matchroom презентувала офіційний відеоанонс поєдинку між колишніми чемпіонами світу у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО). Ролик виконаний у фірмовій стилістиці відеогри Grand Theft Auto та приурочений до світового релізу GTA VI, яка 19 листопада офіційно стала доступна в Україні.

Британське протистояння відбудеться 11 грудня на арені Principality Stadium у Кардіффі. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський пояс за версією WBA Super.

Найвищий рейтинг в історії відеоігор! Критики оцінили нову GTA VI у 99 балів зі 100.