Matchroom презентувала промо бою Ф'юрі – Джошуа у стилі GTA
Британське протистояння відбудеться 11 грудня
Промоутерська компанія Matchroom презентувала офіційний відеоанонс поєдинку між колишніми чемпіонами світу у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО). Ролик виконаний у фірмовій стилістиці відеогри Grand Theft Auto та приурочений до світового релізу GTA VI, яка 19 листопада офіційно стала доступна в Україні.
Британське протистояння відбудеться 11 грудня на арені Principality Stadium у Кардіффі. На кону поєдинку стоятиме чемпіонський пояс за версією WBA Super.
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