Ексспаринг-партнер Усика проведе бій проти російського нокаутера
Поєдинок відбудеться у Великій Британії
близько 4 годин тому
Девід Аллен / Фото - Sky Sports
Стала відома дата повернення на ринг британського боксера надважкого дивізіону Девіда Аллена (24-7-2, 19 KO).
Британець проведе бій 11 жовтня в Шеффілді, про це повідомляє Uncrowned.
Його суперником стане росіянин Арсланбек Махмудов (20-2, 19 KO).
18 травня Аллен у реванші нокаутував Джонні Фішера, взявши реванш за поразку роздільним рішенням суддів у грудні минулого року.
Раніше повідомлялося, що Аллен може провести бій з новозеландцем Джозефом Паркером.