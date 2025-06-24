Володимир Кириченко

Британський боксер надважкого дивізіону Девід Аллен (24-7-2, 19 KO) для Sky Sports повідомив, що з ним виходили на зв'язок щодо поєдинку з тимчасовим чемпіоном WBO новозеландцем Джозефом Паркером (36-3, 24 KO).

У нього запитували, чи зацікавлений він у поєдинку з новозеландцем. У Queensberry Рromotions відмовились від коментарів щодо можливого бою.

Раніше Френк Воррен говорив, що Паркер проведе бій у вересні. Джозеф востаннє виходив на ринг в лютому, коли нокаутував Мартіна Баколе.

Нагадаємо, 18 травня Аллен у реванші достроково переміг Джонні Фішера.

Раніше повідомлялося, що Паркер у вересні може побитися з британським ветераном Дереком Чісорою.