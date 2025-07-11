Денис Сєдашов

Британець Девід Аллен поділився думками щодо майбутнього реваншу між абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та володарем титулу IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО). Слова наводить talkSPORT.

Усик уже вважається одним із найвидатніших боксерів усіх часів — не лише серед надважковаговиків, а й загалом. Олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу у двох категоріях, який скоро може стати триразовим. Девід Аллен

Він також відзначив, що у реванші Усик зіткнеться з іншим суперником, ніж у першому бою.

Дюбуа покаже зовсім інший рівень і стиль, тому цей поєдинок обіцяє бути цікавим. Я вважаю, що у Дюбуа є великі шанси, але головним фаворитом залишається Усик. Девід Аллен

Нагадаємо, що 19 липня Усик проведе реванш із британцем Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) на стадіоні Вемблі у Лондоні. Це буде перший захист абсолютного чемпіонства у надважкій вазі.

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