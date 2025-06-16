Відомий американський спеціаліст Абель Санчес заявив, що абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) здолає Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) в їхньому майбутньому поєдинку.

Цитує Санчеса boxing247.com.

«Кроуфорд – чудовий боєць, але Канело теж. Я думаю, що в них схожий IQ, проте Канело не пропускає так багато, як Кроуфорд. Канело більший. Нехай він і не починав у важчих вагових категоріях, але зараз Канело більший. По ньому влучав не тільки Головкін – один із найпотужніших панчерів, яких я бачив, але також Бівол і Ковальов, який є сильним панчером. По ньому влучали великі хлопці. Кроуфорду було важко проти бійця першої середньої ваги [Ісраїла Мадримова], який часто по ньому влучав.

Тому я думаю, що неважливо, яку вагу він набере, наскільки розумним він себе вважає і наскільки він великий. Його битиме вантажівка, а він до цього не звик. Я вважаю, що початок поєдинку буде таким самим, як із Келлом Бруком або Головкіним – сила і талант покажуть себе в бою. Мені здається, що Канело програє три або чотири раунди на старті, але як тільки він почне бити Кроуфорда, як це було в останніх шести-семи поєдинках Альвареса, після шостого або сьомого раунду бій перетвориться для нього на спаринг-сесію».