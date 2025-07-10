Відомий британський напівважковаговик Ентоні Ярд (26-3, 24 КО) в інтерв'ю Sky Sports розповів, чи є поєдинок з чемпіоном WBC у напівважкому дивізіоні американцем Девідом Бенавідесом (30-0, 24 КО) небезпечним для нього.

«Звісно. Я просто відчуваю, що це закладено в мені, це мій характер – я завжди обираю найбільший виклик для себе, бо не хочу бути тим, хто потім озирається назад і думає: «а що якби». Це мій страх. Для деяких людей страшно кидати виклик великим речам, а для мене – страшно потім шкодувати, що не спробував.

Я вважаю, що його останні виступи, з ким він бився, як він це робив, кого перемагав і як саме – все це не просто так. Є причина, чому люди називають його одним із найкращих у світі. Він намагався отримати великі бої, хотів битися з Канело… І, з огляду на його минулі поєдинки, він справді відповідає тому, що про нього говорять – і саме це мене захоплює.

Я вірю, що саме так створюються можливості, і з такою ментальністю – саме тому Туркі Аль аш-Шейх сам мені сказав, що хотів мене для цього бою. У них були інші варіанти, але він хотів саме мене, бо я видовищний».