Епічна назва – для епічного бою. Як назвали другий поєдинок Усика і Джошуа

Реванш оголосили офіційно

Реванш Ентоні Джошуа – Олександр Усик офіційно оголосили. Бій, як і повідомлялося, відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.

І цікаво яку назву для цього епічного бою підібрали організатори:

«Rage On The Red Sea» – «Лють на Червоному морі»

Цікаво як про цей поєдинок оголосив у своїх соціальних мережах Джошуа – згадав всю свою кар’єру.