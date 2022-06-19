Кар’єра на кону? Джошуа згадав весь свій шлях в боксі, оголошуючи про реванш з Усиком
Епічна назва – для епічного бою. Як назвали другий поєдинок Усика і Джошуа
Реванш оголосили офіційно
20:42
Реванш Ентоні Джошуа – Олександр Усик офіційно оголосили. Бій, як і повідомлялося, відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
І цікаво яку назву для цього епічного бою підібрали організатори:
«Rage On The Red Sea» – «Лють на Червоному морі»
Цікаво як про цей поєдинок оголосив у своїх соціальних мережах Джошуа – згадав всю свою кар’єру.
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