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Світовий бокс. Тижневик

Ф’юрі бачить у Джошуа шанс у реванші з Усиком тільки через війну в Україні

«Циганський король» робить вигляд, що йому ситуація в дивізіоні не цікава
Бокс Професійний бокс
17:58
Ф’юрі бачить у Джошуа шанс у реванші з Усиком тільки через війну в Україні
Фото: boxingscene.com

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 KO) в інтерв’ю iFL TV поділився думками щодо реваншу Олександра Усика (19-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-2, 22 KO):

Це бокс. Мені все одно, хто переможе. Якщо чесно, я навіть не буду дивитися бій. Мені це не цікаво. Але я віддаю перевагу Усику. Якщо війна в його країні не вплинула на Олександра і все в такому роді.

Та все це не важливо. Мені однаково, хто переможе. На одного я дивлюся як на звичайного чоловічка. Виграв бій, програв, і знову. А другий – середньоваговик, якого здують з рингу. Нас не можна порівнювати.

Також Ф’юрі пояснив, чому за повернення в ринг просить 500 мільйонів.

Олег Шумейко-молодший
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Тайсон Ф'юрі Олександр Усик – Ентоні Джошуа II

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