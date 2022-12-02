Чісора сподівається, що судді не будуть тягнути Ф’юрі, як Усика
Ф'юрі: «Я дотримуюся целібат протягом семи тижнів до бою»
Боксер – про підготовку до поєдинку з Чісорой
02 грудня 15:45
чемпіон WBC Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) розповів про підготовку до поєдинку з Дереком Чісорой (33-12, 23 KO) в інтерв'ю Barstool Sports.
«Я дотримуюся целібат. Такого підходу я дотримуюся протягом семи тижнів до бою. Піду на поєдинок з зарядженим пістолетом, у кого-то будуть серйозні проблеми. Цілих сім тижнів накопичення тестостерону».
У разі перемоги над Чісорой Ф'юрі буде битися з Олександром Усиком (20-0, 13 KO).
Усик вже відправився в Лондон для перегляду бою Ф'юрі – Чісора наживо.
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