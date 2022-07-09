Ломаченко зв’язався з промоутерами і заявив, що готовий боксувати
«Фанатики, отримали порцію ватної програми від Васі?» Колишній тренер Кличка розгніваний через мовчання Ломи
Дворазовий олімпійський чемпіон ще не сказав ні слова щодо агресії росії
09:53
Фото: Top Rank
Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городнічев невдоволений мовчанням Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) навіть після того, як рашисти обстріляли СМТ біля Білгород-Дністровського:
Ну що, фанатики Василя Ломаченка отримали, бл*, порцію ватної програми від Васі? Ну, я вам що казав? Що це чотрила, бл*. Ви мені не вірите, ви мене ображали, принижували. Ну нічого, прийде час –ї взагалі, б*, оху**те. Скоро все розкриється. Давайте, чекайте.
Нагадаємо, що Ломаченко готовий повернутися в ринг.