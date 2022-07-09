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«Фанатики, отримали порцію ватної програми від Васі?» Колишній тренер Кличка розгніваний через мовчання Ломи

Дворазовий олімпійський чемпіон ще не сказав ні слова щодо агресії росії
Бокс Професійний бокс
09:53
«Фанатики, отримали порцію ватної програми від Васі?» Колишній тренер Кличка розгніваний через мовчання Ломи
Фото: Top Rank

Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городнічев невдоволений мовчанням Василя Ломаченка (16-2, 11 KO) навіть після того, як рашисти обстріляли СМТ біля Білгород-Дністровського:

Ну що, фанатики Василя Ломаченка отримали, бл*, порцію ватної програми від Васі? Ну, я вам що казав? Що це чотрила, бл*. Ви мені не вірите, ви мене ображали, принижували. Ну нічого, прийде час –ї взагалі, б*, оху**те. Скоро все розкриється. Давайте, чекайте.
 

Нагадаємо, що Ломаченко готовий повернутися в ринг.

Олег Шумейко-молодший
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Теги

Василь Ломаченко війна

Коментарі 1

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9 липня 2022р. 13:15
Как  у  нас  все  просто... Пресса  хочет  заработать  пиар, "ярые"  НЕболельщики  кусочек локтя.... Ломаченко украинец  и  этим  все  сказано.  Отпустите парня ,  пусть  приносит   спортивный   имидж   победителя  для Украины. Там  , для   страны,  будет  больше  пользы  да и  сам  авторитет  страны  только  вверх  полезет... А  сам  автор , в  лице  Шумейко,  хоть  в  чем  то  хочет себя  проявить.....так   для  этого  сегодня  есть все  условия.  Иди  и  проявляй  себя,  но  НЕ  ЗА  СЧЕТ  левого  пиара  на  ком -  то.
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