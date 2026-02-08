Володимир Кириченко

Володар титулу WBA у напівлегкій вазі британець Нік Болл (23-1-1, 13 КО) програв свій пояс колишньому чемпіону у двох дивізіонах американцю Брендону Фігероа (26-2-1, 20 КО).

Фігероа здобув перемогу технічним нокаутом у 12-му раунді.

Поєдинок відбувся у Ліверпулі на Liverpool Arena. Він став головною подією вечора боксу від Queensberry.

Болл свій останній бій провів у серпні 2025 року, перемігши Сема Гудмана. Поєдинок проти Брендона став для нього четвертим захистом титулу чемпіона WBA у напівлегкій вазі.

Фігероа востаннє виходив у ринг у липні 2025 року, здолавши Джоета Гонсалеса. Він виграв титул в третьому для себе дивізіоні.

