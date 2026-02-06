Ф’юрі погрожує зарізати російського суперника
Старий-добрий треш-ток «Циганського короля»
близько 2 годин тому
Колишній чемпіон світу Тайсон Ф’юрі (34-2-1, 24 KO) розпочав грубу розкрутку поєдинку з арсланбеком махмудовим (21-2, 19 KO). Британця цитує vringe.com:
Мені доведеться це сказати. Мені дуже шкода всіх тих, хто має битися зі мною цього року. У вас усіх великі неприємності. Бідний старий жопонюх махмудов… Він наступний… Він – перше ягня, якого незабаром заріжуть. Мені його шкода. Але він своє отримає. махмудов! У тебе є проблеми. Величезні проблеми. Якщо ти раптом шукав неприємності, то прийшов за адресою. Ну то що? Шукав неприємності? В обличчя мені дивись! У тебе проблеми, здорованю. Я не промахнусь по тобі. А тобі не вдасться влучити в мене, навіть якщо кинеш жменьку рису. Тобі в мене не влучити. Хтось опиниться на канвасі!
Нагадаємо, що Фюрі назвали найбільшим шахраєм в історії боксу.
