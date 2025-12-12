Фостер вирішив зберегти титул WBC у другому напілегкому дивізіоні
Американець змінив своє рішення після бою з Фултоном
42 хвилини тому
Фостер та Фултон / Фото - Yahoo
Всесвітня боксерська рада (WBC) повідомила, що американець ОʼШакі Фостер (24-3, 12 KO) вирішив зберегти свій титул WBC у другому напівлегкому дивізіоні. Про це повідомляє BoxingScene.
Таким чином, він відмовився від тимчасового титулу у легкій вазі, який здобув у поєдинку проти Стівена Фултона.
Повідомляється, що при цьому він «збереже особливі привілеї у легкій вазі».
Нагадаємо, спочатку бій Фостера і Фултона мав пройти за титул WBC у другій напівлегкій вазі, однак Стівен провалив зважування.
Після цього Всесвітня боксерська рада оголосила, що бій пройде в легкій вазі за вакантний титул тимчасового чемпіона.