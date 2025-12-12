Володимир Кириченко

Всесвітня боксерська рада (WBC) повідомила, що американець ОʼШакі Фостер (24-3, 12 KO) вирішив зберегти свій титул WBC у другому напівлегкому дивізіоні. Про це повідомляє BoxingScene.

Таким чином, він відмовився від тимчасового титулу у легкій вазі, який здобув у поєдинку проти Стівена Фултона.

Повідомляється, що при цьому він «збереже особливі привілеї у легкій вазі».

Нагадаємо, спочатку бій Фостера і Фултона мав пройти за титул WBC у другій напівлегкій вазі, однак Стівен провалив зважування.

Після цього Всесвітня боксерська рада оголосила, що бій пройде в легкій вазі за вакантний титул тимчасового чемпіона.