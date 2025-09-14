Володимир Кириченко

На Allegiant Stadium в американському Лас-Вегасі завершився бій андеркарда шоу від промоутерської компанії Zuffa Boxing, в якому американський суперважковаговик Джермейн Франклін (24-2, 15 KO) бився із казахстанцем Іваном Дичком (15-1, 14 KO).

Уже на початку поєдинку бійці дали зрозуміти, що чекати яскравого боксу вболівальникам не варто. Дичко працював джебом, тоді як Франклін зробив ставку на удари по корпусу.

Тренер Джермейна намагався погнати його вперед, але багато атак американця Дичко зупиняв клінчами. Утім, після екватора казахстанський боксер почав втомлюватися. У 8-му раунді він пропустив правий боковий, після якого виглядав трохи приголомшеним. Тут же рефері перервав бій і зняв із Дичка бал за постійні клінчі.

Незважаючи на це, Дичко продовжив в'язати Франкліна. За підсумками нудного бою судді віддали перевагу американцеві.

Результат бою: Франклін переміг Дичка одноголосним рішенням суддів (96-93, 95-94 і 97-92).

