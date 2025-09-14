Володимир Кириченко

На Allegiant Stadium в американському Лас-Вегасі завершився реванш українського боксера першої середньої ваги Сергія Богачука (26-3, 24 КО) з американцем Брендоном Адамсом (26-4, 16 КО).

Адамс вирішив битися з Богачуком першим номером. При цьому в нього виходило перебивати українця. Богачук на старті пропустив неприємний удар по корпусу. У 2-му раунді суперники продовжили битися на зустрічних курсах.

Богачук часом доносив аперкоти та кроси. Адамс, своєю чергою, турбував його ударами по корпусу та хуками. Американець завдавав жорсткіших ударів, діяв точніше. Він змусив Богачука прийняти хаотичний махач.

У 8-му раунді, в якому Богачук програв перший бій, Адамс потряс Сергія, але цього разу все обійшлося. Проте після 10-ти раундів судді констатували перемогу Брендона.

Результат бою: Адамс переміг Богачука одноголосним рішенням суддів (98-92, 99-91 і 98-92)

