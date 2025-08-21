Анонсовано повний кард шоу Канело – Кроуфорд: Богачук, Франклін та компанія
Івент пройде у Лас-Вегасі
20 хвилин тому
Організатори боксерського шоу Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд визначилися з кардом свого івенту.
Вечір боксу відбудеться 13 вересня в американському Лас-Вегасі. Його головною подією стане реванш у першій середній вазі між українцем Сергієм Богачуком та американцем Брендоном Адамсом.
Також у ринг вийде казахстанський суперважковаговик Іван Дичко, який проведе бій з американцем Джермейном Франкліном.
Решта пар карда мають такий вигляд:
Реїто Цуцумі – Хав'єр Мартінес
Стівен Нельсон – Ракіо Сантана
Султан Алмохамед – Мартін Карабальо
Марко Верде – ТВА
Нагадаємо, Богачук і Адамс уже зустрічалися в 2021 році, коли американець завдав українцю першої поразки в кар’єрі технічним нокаутом у восьмому раунді. Востаннє Богачук виходив у ринг 17 травня цього року, перемігши Майкла Фокса одноголосним рішенням суддів.