Олег Гончар

Чемпіон WBC у першій середній вазі Себастьян Фундора (23-1-1, 15 КО) досяг усної домовленості про поєдинок проти ексчемпіона світу в напівсередній вазі Кіта Турмана (31-1, 23 КО). Бій заплановано на 18 жовтня 2025 року в Лас-Вегасі, повідомляє BoxingScene.

Фундора в березні 2024 року замінив травмованого Турмана в бою проти Тіма Цзю, здобувши перемогу роздільним рішенням суддів. У липні 2025 року він вдруге переміг Цзю, цього разу технічним нокаутом у сьомому раунді.

Турман, який повернувся на ринг у березні 2025 року після трирічної перерви, нокаутував Брока Джарвіса у третьому раунді в Сіднеї.