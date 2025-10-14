Олег Гончар

Стало відомо, коли відбудеться перенесений поєдинок між чемпіоном WBC у першій середній вазі Себастьяном Фундорою (23-1-1, 15 КО) та ексчемпіоном Кітом Турманом (31-1, 23 КО), повідомив портал The Ring.

Бій мав пройти в жовтні, але через травму Фундори його перенесуть в андеркарт поєдинку Менні Пак’яо наприкінці січня в Лас-Вегасі.

46-річний філіппінець оголосив про повернення в ринг 24 січня, але джерела припускають можливе перенесення на 31 січня. Найімовірнішим суперником Пак’яо вважають Роландо Ромеро.

Пак’яо востаннє бився в липні 2025 року, коли його поєдинок проти Маріо Барріоса завершився внічию. Цей бій стане його другим після паузи.

Нагадаємо, що Турман не повірив у реальність травми Фундори.